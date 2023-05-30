Армения пускает в бой женщин

В Армении с принятием законодательства заявку на прохождение срочной службы могут подать лица женского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Об этом заявил министр обороны Сурен Папикян, представляя соответствующие поправки в законы "О военной службе и статусе военнослужащего" и "Об обороне" на заседании профильной комиссии.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, служба в армии для женщин будет обязательной, но на добровольной основе.

Согласно предлагаемым поправкам, срок службы для женщин составит 6 месяцев, после чего они получат единовременную выплату в 1 млн драмов (около $2,5). В случае досрочной демобилизации по состоянию здоровья эта сумма будет разделена на 6 месяцев. Военнослужащие будут получать определенную зарплату и в течение самой службы, однако размер оплаты пока не установлен. Она будет учитывать минимальную потребительскую корзину для женщин, с учетом предметов первой необходимости для лиц прекрасного пола.

Призванные в армию женщины без жеребьевки будут командированы в воинскую часть, без возможности последующего перевода в другие части. В настоящее время строится специальное казарменное помещение в составе одной из учебных воинских частей. В нем будет располагаться женская рота. На основе роты будет создан женский батальон с перспективой формирования женского полка, командный состав также будет назначаться из женщин.

На заседании депутат от блока "Армения" Гегам Манукян спросил, будут ли демобилизованы женщины, если в течение полугодовой службы побывают в краткосрочном отпуске и вернутся в часть "в положении", и нет ли риска, что таких случаев будет много.

"Если будут такие отрадные случаи, то мы будем их только приветствовать", - сказал министр в ответ.

Папикян отметил, что по прошествии полугода связь с бывшими теперь военнослужащими не теряется.

Служба станет основой для зачисления их в резерв, и при необходимости их могут вновь призвать.

В случае принятия парламентом законодательных поправок, службу могут запустить уже во время зимнего призыва 2023 г.

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