В Сеуле после пуска ракеты КНДР объявили тревогу и призвали готовиться к эвакуации

Воздушная тревога объявлена в Сеуле после пуска ракеты Пхеньяном.

Об этом сообщает Day.Az со сылкой на местные СМИ.

"Граждан просим подготовиться к эвакуации, подготовиться в первую очередь эвакуировать детей, пожилых", - говорится в сообщении, разосланном гражданам на телефоны.

Кроме того, объявление о тревоге прозвучало по громкоговорителям на улицах Сеула.

Ранее КНДР во вторник осуществила запуск ракеты, предположительно, со своим первым разведывательным спутником в сторону японского острова Окинава. В связи с этим в Японии сработала система оповещения J-Alert, жителей Окинавы призвали укрыться в зданиях или под землей. Минобороны Японии привело информацию о запуске баллистической ракеты. Южнокорейские военные в свою очередь уточняли, что речь идет о ракете, которая должна вывести спутник на орбиту.