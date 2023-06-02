Турецкий парламент 28-го созыва готовится к присяге

Новый состав парламента Турции 28-го созыва будет приведен к присяге в пятницу, 2 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, первое заседание высшего законодательного органа страны откроет самый старший из депутатов - председатель Партия националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели.

Затем депутаты в порядке очередности будут зачитывать с трибуны текст присяги, закрепленный в Конституции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган также будет присутствовать на первом заседании парламента и наблюдать за процессом присяги с ложи почетных гостей.

После этого стартует процесс избрания нового спикера парламента.

Выборы в парламент Турции состоялись 14 мая.

По их итогам из 600 мест Партия справедливости и развития получила 268 депутатских мандатов, партия "Нового благосостояния" - 5 , ПНД - 50, "Зеленая левая партия" - 61, Рабочая партия - 5, Республиканская народная партия - 169 и партия İYİ - 43 места.

Ранее мы писали о вероятной кандидатуре председателя первого заседания турецкого парламента.