Кто станет председателем первого заседания турецкого парламента?

Первое заседание Великого национального собрания Турции (парламента) пройдет в пятницу под председательством лидера Партии националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели, соратника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по коалиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в высшем законодательном органе республики.

"Депутаты в меджлисе 28-го созыва сегодня принесут присягу. После этого состоится первая сессия под председательством самого старшего парламентария - господина Девлета Бахчели. На субботу в парламенте запланирована присяга господина президента Тайипа Эрдогана", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее мы писали о том, что Эрдоган планирует ротацию кабмина.