Кто станет председателем первого заседания турецкого парламента?
Первое заседание Великого национального собрания Турции (парламента) пройдет в пятницу под председательством лидера Партии националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели, соратника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по коалиции.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в высшем законодательном органе республики.
"Депутаты в меджлисе 28-го созыва сегодня принесут присягу. После этого состоится первая сессия под председательством самого старшего парламентария - господина Девлета Бахчели. На субботу в парламенте запланирована присяга господина президента Тайипа Эрдогана", - подчеркнул собеседник агентства.
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