Эрдоган планирует ротацию кабмина

Переизбранный на новый срок президент Турции Тайип Эрдоган объявит состав нового правительства страны вечером в субботу, 3 июня, после церемонии принесения присяги в парламенте и ужина в честь иностранных гостей, которые прибудут на его инаугурацию.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в четверг ТАСС источник в политических кругах Анкары.

"Эрдоган в субботу в районе 14:00 местного времени (совпадает с мск - прим. ТАСС) прибудет в парламент, где примет присягу. В 15:00 он посетит мавзолей основателя Турецкой Республики Кемаля Ататюрка, откуда отправится в президентский комплекс Бештепе, где примет зарубежных представителей, прибывших в Турцию по случаю его инаугурации. Там же он даст в их честь ужин и в районе 22:00 и огласит состав нового правительства", - сказал источник.

По данным проправительственной газеты "Хюрриет", практически все члены правительства будут заменены. Исключение могут составить главы МИД, Минобороны и МВД, но и этот в этом вопросе, как отмечается, президент еще не поставил точку.

Большинство турецких СМИ пишут, что в новый кабмин войдут глава турецкой разведки Хакан Фидан, который может занять должность вице-президента по вопросам безопасности, официальный представитель президента Ибрагим Калын, который может возглавить МИД, а также бывший вице-премьер и глава Минфина Мехмет Шимшек. Он также может получить должность вице-президента, курирующего экономический блок. В таком случае, как сообщается. министерство финансов и казначейства будет разделено на два ведомства, их, а также Центробанк Турции возглавят новые лица.

Ранее мы писали о том, что в Турции были объявлены официальные итоги выборов.