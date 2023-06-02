Токаев подчеркивает стратегическое значение Транскаспийского транспортного маршрута на встрече с ЕС

На второй встрече лидеров "Центральная Азия - Европейский Союз" глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на развитии транспортно-логистической инфраструктуры, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу президента.

"Центральная Азия является своеобразным мостом для более чем 80% сухопутных транзитных перевозок по маршруту "Китай - Европа". При этом на текущем этапе стратегическое значение приобрел Транскаспийский международный транспортный маршрут. Считаю, он способен значительно повысить уровень взаимодействия между нашими регионами.

В ходе недавнего государственного визита в КНР мы с китайскими партнерами запустили строительство логистического терминала в городе Сиане. Ожидаем, что данный порт станет важным хабом для отправки прямых контейнерных поездов через территорию Центральной Азии в Европу.

Мы также договорились о сопряжении Транскаспийского маршрута с китайской инициативой "Пояса и Пути". Хочу отметить, что в прошлом году через эту транспортную артерию было перевезено около 1,7 миллиона тонн груза - это в два раза больше показателя 2021 года", - сказал Глава государства.

Президент РК также пригласил европейских партнеров принять самое активное участие в развитии портов Каспийского моря.

"По оценкам Европейского банка реконструкции и развития, Транскаспийский маршрут еще более расширит свой потенциал с увеличением ежегодной пропускной способности до 250-300 тысяч контейнеров к 2030 году.

Для достижения этих показателей мы ведем работу по внедрению цифровых решений и модернизации инфраструктуры. Подписана Дорожная карта по синхронному устранению "узких мест" и развитию Транскаспийского маршрута по территориям Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции.

Приглашаем европейских партнеров принять самое активное участие в развитии портов Каспийского моря, цифровизации их деятельности, а также совместном производстве транспортных судов и создании логистических складов. Дополнительные возможности для европейских экспортеров представляет развитие реверсного транзита грузов по Транскаспийскому маршруту", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее мы писали о том, что Токаев продвигал маршрут во время саммита Китай-Средняя Азия.