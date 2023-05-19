Токаев продвигает Средний Коридор в Китае

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил китайских партнеров к взаимовыгодному сотрудничеству по расширению возможностей портов Каспийского моря, цифровизации их деятельности, а также совместному производству транспортных судов.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана, перспективы развития двусторонних отношений Астаны и Пекина глава казахстанского государства прокомментировал в ходе выступления в первом Саммите "Центральная Азия - Китай".

Как ближайший сосед и надежный партнер Китая, Казахстан будет продолжать активное участие в реализации совместного строительства "Пояса и Пути", отметил Токаев.

Важным шагом в этом направлении станет скорейшее открытие третьего железнодорожного перехода на казахско-китайской границе, продолжил президент.

Одним из ключевых участков маршрута Китай - Центральная Азия - Европа, считает Токаев, является Транскаспийский международный транспортный маршрут. "На текущем этапе эта артерия приобрела стратегическое значение. Намерены планомерно увеличивать его пропускную способность путем внедрения цифровых решений и модернизации инфраструктуры",-сказал он.

Учитывая, что Китай является основным грузоотправителем, Астана считает необходимым активизировать совместные усилия по обеспечению максимальной и бесперебойной загрузки указанного маршрута, продолжил Токаев.