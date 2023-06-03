Кыргызстан и ЕС обсуждают новый этап сотрудничества

Новое соглашение о расширенном партнерстве между Кыргызстаном и Европейским союзом позволит сторонам существенно расширить уже имеющиеся связи.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на встрече с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Чолпон-Ате заявил президент республики Садыр Жапаров.

"Считаю, что заключение данного соглашения будет иметь важное значение для обеих сторон. Оно должно укрепить и углубить существующие отношения, проложив путь к расширению сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес. Соглашение, в первую очередь, заложило бы прочную правовую базу для сотрудничества в новом формате", - сказал Жапаров.

По его словам, Кыргызстан с подписанием этого документа рассчитывает на расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Как он заверил, республика и Евросоюз в настоящее время стремятся "расширить торговлю, инвестиции и обмен между людьми". "Кыргызская Республика готова работать рука об руку с Европейским союзом в решении общих вопросов, развитии диалога и поиске устойчивых решений", - отметил президент Кыргызстна.

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