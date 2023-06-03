В Эстонии стартовали масштабные военно-морские учения НАТО

Североатлантический альянс начал свои ежегодные военно-морские учения. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщила пресс-служба главного штаба эстонской армии.

Уточняется, что масштабные учения Baltops 23 стартовали 3 июня в Эстонии. Участие в них принимают свыше 30 боевых кораблей НАТО.

Командующий ВМС Эстонии коммодор Юри Саск отметил, что ранее республика никогда не принимала столько суден альянса. Поэтому текущие учения войдут в историю.

В страну прибыли военные из США, Швеции, Польши, Финляндии и других государств Североатлантического альянса. Самым крупным кораблем на учениях оказался американский флагман USS Mount Whitney (LCC 20).

"На учения в Эстонию прибыли более 30 боевых кораблей НАТО и стран-партнеров альянса. В этом году в маневрах представлены союзники из США, Швеции, Польши, Нидерландов, Италии, Германии, Великобритании, Франции, Дании, Испании, Литвы, Латвии, Финляндии и Норвегии", - говорится в сообщении.

Напомним, НАТО каждый год проводит учения Baltops начиная с 1972 года. Организацией занимается шестой флот американских военно-морских сил.