Еврокомиссия проведет расследование против Twitter

Еврокомиссия проверит работу Twitter после его выхода из так называемого добровольного кодекса ЕС против дезинформации в сети, по итогам проверки соцсеть могут ожидать санкции ЕС в виде штрафа до 6% от годового оборота компании. Об этом заявила в понедельник замглавы Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Twitter выбрал путь конфронтации. Безусловно, кодекс является добровольным, однако выход Twitter привлек к нему особенное внимание. Еврокомиссия проведет углубленную проверку его работы, - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров с 44 технологическими компаниями, подписавшими этот кодекс. - Я думаю, это расследование может завершиться до выборов в Европарламент (с 6 по 9 июня 2024 года - прим. ТАСС)".

Говоря о возможности рестрикций в отношении Twitter в случае, если Еврокомиссия сочтет, что он нарушает требования Брюсселя по борьбе с дезинформацией, Юрова отметила, что "не хочет забегать вперед" и желает "дать ему [Twitter] возможность продолжить работать на европейском рынке без санкций". "Конечно, было бы хорошо, если бы я сказала, что с сентября "Твиттер" подвергнется санкциям в 6% от его мирового оборота, но я этого пока не говорю, забудьте об этом", - добавила она.

Кроме того, по утверждению Юровой, Брюссель видит борьбу с Москвой стратегической задачей в "кампании против дезинформации". "Важно обеспечить проверку фактов на всех языках, поскольку малые страны в Центральной и Восточной Европе в особенности активно подвергаются влиянию российской пропаганды", - утверждала замглавы Еврокомиссии.

Кодекс ЕС по борьбе с дезинформацией, в частности, требует от операторов социальных сетей на добровольной основе автоматически удалять или маркировать контент, который западные сетевые службы "по проверке фактов" маркируют как некорректный.

Требования кодекса станут обязательными для всех сетевых платформ в ЕС после вступления в силу Акта о цифровых услугах Евросоюза, который частично будет введен в действие в августе 2023 года, а в полном объеме заработает с 1 января 2024 года.