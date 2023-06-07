Иран продолжает вербальную эскалацию против США

Иран, несомненно, будет укреплять свои возможности сдерживания в ответ на угрозы США применить силу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канани Чафи, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Угроза применения силы со стороны США против других правительств противоречит международному праву, в особенности положениям Устава ООН, и, соответственно, Исламская Республика Иран без колебаний укрепит свою силу сдерживания и защитит свои права и безопасность", - указал представитель МИД. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Канани подчеркнул, что Блинкен выступил с "необоснованными комментариями" в отношении Ирана. "Исламская Республика Иран всегда подчеркивала, что поддержка палестинской нации согласуется с поддержкой угнетенных и освободительных движений и базируется на отстаивании права на самоопределение, отрицании оккупации и борьбе с апартеидом", - добавил он.

Также представитель МИД посоветовал властям США избегать обвинений в адрес Ирана и "дважды подумать, прежде чем продолжать проводить незаконную и уже провалившуюся политику в отношении исламской республики".

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