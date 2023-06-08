В Болгарии произошло землетрясение

7 июня в болгарском городе Пловдив произошло землетрясение.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Болгарское национальное радио. Землетрясение магнитудой 4,7 по шкале Рихтера произошло на глубине 4,5 км в 15 км к юго-востоку от Пловдива, с эпицентром вблизи пловдивского аэропорта.

Директор Института геофизики Болгарской академии наук Николай Милошев уточнил, что после первого землетрясения было еще три толчка, самый сильный из которых имел магнитуду 3,2, а остальные - около двух по шкале Рихтера.

О жертвах и разрушениях не поступала.