Всемирный день океана: спасти его можно только усилиями всего человечества

Он - лёгкие планеты, основной источник пищи и лекарств, важнейшая часть биосферы: ООН отмечает 8 июня Всемирный день океана. По мнению экспертов, в сегодняшней ситуации спасти океан можно только общими усилиями человечества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, всемирный день окана был учреждён ООН в 2009 году, в этом году его тема звучит как "Планета Океан: Времена меняются". Идея в том, подчёркивают эксперты, что сегодня спасти океан можно только общими усилиями человечества.

Океан покрывает более 70% территории планеты, является основным источником белка для более чем миллиарда жителей Земли, обеспечивает людей средствами к существованию. Он производит около 50% кислорода на планете, в нем сосредоточена большая часть биоразнообразия Земли. Океан играет ключевую роль в экономике. По оценкам экспертов, к 2030 году 40 млн человек будут заняты в связанных с ним отраслях.

Сегодня человек забирает из океана больше, чем может быть восполнено: 90% популяций крупной рыбы истощены, 50% коралловых рифов уничтожены, констатируют спецалисты. Помимо загрязнения пластиком, океану угрожают промышленное рыболовство и глобальное потепление.

Мы наблюдаем последствия для океана по всему миру, причём в непропорционально большой степени в странах, которые не были крупными эмитентами парниковых газов. В то же время мы наблюдаем и локальные последствия рыболовства: это может быть нерегулируемый или плохо регулируемый промысел, который оказывает прямое воздействие на океан. И мы знаем, что когда эти многочисленные факторы накладываются друг на друга, они оказывают огромное влияние на функционирование океана, на те преимущества, что он предоставляет людям и планете в целом.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, средняя температура поверхности океанов за последние 100 лет повышалась примерно на 0,13°C в десятилетие.

В мае "температура поверхности океана достигла рекордного уровня за всю историю наблюдений", сообщила накануне европейская служба "Коперник".

Есть две действительно важные вещи, которые мы можем сделать, чтобы помочь океану: первая - сокращение выбросов CO2 в глобальном масштабе, причём немедленно. Второе: создать крупные охраняемые территории и заповедники.

В четверг, в рамках ежегодного празднования Всемирного дня океана, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоится круглый стол, в котором примут участие ведущие эксперты, знаменитости, представители живущих океанским промыслом народов, предприниматели.

На прошлой неделе был согласован проект договора, направленного на прекращение загрязнения океана пластиком - предварительный, но крайне важный шаг в борьбе с одним из самых вредных для окружающей среды последствий человеческой деятельности. В марте этого года государства-члены ООН достигли исторического соглашения о защите морского биоразнообразия в международных водах. Но сделать предстоит ещё очень много, подчёркивают эксперты.