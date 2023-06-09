Запад понимает позицию Грузии по вопросу сакнций

Представители европейских стран с пониманием относятся к решению Грузии не вводить санкции против России, заявил журналистам спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ходе своей рабочей поездки во Францию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Когда мы проводим двусторонние встречи в разных столицах [Европы] и говорим о причинах, по которым Грузия не вводит двусторонние санкции, нас все понимают. Никто не требует от нас введения двусторонних санкций", - сказал Папуашвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года объявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами.

Ранее мы писали о том, что Грузия может в скором времени получить статус кандидата в члены ЕС.