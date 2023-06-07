Грузия может в скором времени получить статус кандидата в члены ЕС

Грузия к концу года получит статус кандидата в члены ЕС, однако оставшееся время необходимо максимально использовать для проведения реформ.

Как передает Day.Az, об этом сообщил грузинским журналистам посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

"Что же касается заявки Грузии на членство в Евросоюзе, то моим личным мнением является то, что Грузия получит статус кандидата, однако крайне важным является то, чтобы оставшееся до конца года время было использовано для максимального прогресса в связи с 12 приоритетами. Также очень важно, что из Грузии поступают хорошие новости", - сказал Герчинский.

Как отметил дипломат, в октябре будет опубликован доклад Еврокомиссии по поводу расширения ЕС, а уже к концу года лидеры европейских стран должны будут принять политическое решение, касательно Грузии и других стран, желающих вступить в организацию.

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