В Италии пресекли попытку угона турецкого судна

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто объявил о задержании лиц, которые пытались захватить торговое турецкое судно.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Захватчики были обезврежены, и все закончилось успешно", - написал он.

Ранее министр сообщал, что специальное подразделение ВМС было направлено на помощь экипажу судна, который отправил сигнал SOS.