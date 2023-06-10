https://news.day.az/world/1572091.html В Италии пресекли попытку угона турецкого судна
В Италии пресекли попытку угона турецкого судна
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто объявил о задержании лиц, которые пытались захватить торговое турецкое судно.
Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Захватчики были обезврежены, и все закончилось успешно", - написал он.
Ранее министр сообщал, что специальное подразделение ВМС было направлено на помощь экипажу судна, который отправил сигнал SOS.
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