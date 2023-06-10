https://news.day.az/world/1572298.html Канада предоставит финансовую помощь Украине в размере $375 млн
Канада предоставит финансовую помощь Украине в размере $375 млн
Во время своего визита в Киев премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о предоставлении Украине еще одного транша финансовой помощи, передает Day.Az.
Согласно информации, Канада выделяет 500 миллионов канадских долларов ($375 миллионов) на военную помощь Украине. Кроме того, Трюдо отметил, что Канада будет участвовать в подготовке украинских пилотов.
Вместе с премьер-министром Трюдо в Киев прибыла министр финансов Христя Фриланд, их посещение было не объявлено заранее.
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