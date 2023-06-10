Канада предоставит финансовую помощь Украине в размере $375 млн

Во время своего визита в Киев премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о предоставлении Украине еще одного транша финансовой помощи, передает Day.Az.

Согласно информации, Канада выделяет 500 миллионов канадских долларов ($375 миллионов) на военную помощь Украине. Кроме того, Трюдо отметил, что Канада будет участвовать в подготовке украинских пилотов.

Вместе с премьер-министром Трюдо в Киев прибыла министр финансов Христя Фриланд, их посещение было не объявлено заранее.