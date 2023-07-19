В Турции обнаружили нефть

В Турции обнаружены следы, указывающие на наличие нефти, по составу похожей на российскую.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, ученые из Университета Гюмюшхане в Турции углубили исследования в области разведки нефти, проводимые Главным управлением исследований и разведки полезных ископаемых Турции в 1926 и 1930 годах.

Определив, что регион обладает потенциалом с точки зрения запасов нефти, ученые потребовали начать работы в этом районе. Что касается следов, указывающих на наличие нефти в Эрзинджане, то были сделаны сообщения о том, что по составу она аналогична российской.

Руководитель факультета геофизической инженерии Университета Гюмюшхане, профессор Нафиз Маден сказал, что в результате работы, проведенной в селе Нижний Чимагыл, они наблюдали капли нефти на поверхности воды и даже почувствовали запах нефти.

По словам Нафиза Мадена, для извлечения нефти компания "Turkish Petrolları" должна провести комплексные геологические и глубинные сейсмические исследования в регионе.

Напомним, что ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об обнаружении на юго-востоке Турции месторождения с запасами 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти - это примерно 21,3 миллиона тонн. Стоимость нефти, которую можно добыть, оценивают в 12 миллиардов долларов США. Данное месторождение - одно из 10 крупнейших открытий, сделанных на суше в этом году.