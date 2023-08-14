Республиканцы против теневых сделок с Ираном по ядерному вопросу

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США выступают против возможных секретных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном, касающихся освобождения находящихся в Иране американцев и ядерной проблематики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер (республиканец от штата Огайо) в эфире телеканала CBS.

"Мы не были проинформированы. И это, безусловно, вызывает беспокойство", - ответил он на вопрос журналиста об отношении законодателей оппозиционной Республиканской партии к потенциальным договоренностям между сторонами. "К настоящему времени нам не сообщили, каковы условия сделки, и даже то, какая сделка предлагается", - добавил Тернер.

"Администрация сигнализировала, что освобождение этих заключенных является частью более широких консультаций о восстановлении какого-то контроля в сфере ядерного оружия и программ обогащения [урана], относящегося к периоду действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), - отметил законодатель. - Беспокойство вызывает то, что, как сообщила [газета] The New York Times, администрация, возможно, стремится к заключению неофициальной сделки, а не официальной, которая имелась ранее и подвергалась надзору со стороны Конгресса".

"Если сделка будет секретной, то это, очевидно, вызовет огромное беспокойство у Конгресса", - отметил республиканец. Он констатировал, что "условия сделки чрезвычайно важны". По словам Тернера, возможные договоренности должны предусматривать надежные меры контроля в сфере ядерных разработок Ирана. "У нас это вызывает беспокойство. Мы не хотим секретной сделки с Ираном", - подчеркнул Тернер.

Ранее мы писали о том, что Катар надеется на возобновление ядерной сделки.