Молдова ввела санкции против Ирана, которые ранее уже были наложены Европейским союзом.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Игорь Захаров.

Страны-кандидаты в ЕС Молдова, Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, а также Исландия и Лихтенштейн, входящие в Европейское экономическое пространство, присоединяются к санкциям ЕС против Ирана.

Отмечается, что в ЕС приветствовали такое решение Молдовы.

Ранее мы писали о том, что американские республиканцы выступают против теневых сделок с Ираном по ядерному вопросу.