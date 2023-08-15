https://news.day.az/world/1589483.html Молдова ввела санкции против Ирана
Молдова ввела санкции против Ирана
Молдова ввела санкции против Ирана, которые ранее уже были наложены Европейским союзом.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Игорь Захаров.
Страны-кандидаты в ЕС Молдова, Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, а также Исландия и Лихтенштейн, входящие в Европейское экономическое пространство, присоединяются к санкциям ЕС против Ирана.
Отмечается, что в ЕС приветствовали такое решение Молдовы.
Ранее мы писали о том, что американские республиканцы выступают против теневых сделок с Ираном по ядерному вопросу.
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