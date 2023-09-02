Польша опровергает обвинения Беларуси

Оперативное командование Вооруженных сил Польши опровергает заявление Беларуси о нарушении границы польским военным вертолетом, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Сообщения о нарушении воздушного пространства Беларуси польским вертолетом являются абсолютной ложью и провокацией", - заявил представитель Оперативного командования ВС Польши Яцек Горышевский польским СМИ.

Он подчеркнул, что Оперативное командование расследовало ситуацию и "данные сводок и радиолокационных записей свидетельствуют о том, что такого инцидента не было".

Ранее заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский сообщил, что "мы проанализируем ситуацию, но к таким заявлениям белорусских служб нужно относиться с большой осторожностью".

Ранее мы писали о том, что Польша перебросила истребители и танки к границе с Беларусью.