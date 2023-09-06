Польша закупит значительный объем вооружений

Министерство обороны Польши намерено приобрести шесть новых батарей ЗРК PATRIOT/IBCS, два новых береговых ракетных комплекса и беспилотники FlyEye.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в коммюнике польского оборонного ведомства.

"Договоры на поставку военного оборудования включат в числе прочего договоры на приобретение трех дивизионов, то есть 6 очередных батарей системы PATRIOT/IBCS в рамках реализации второй фазы программы Wisla, договор на два очередных береговых ракетных комплекса, договор на автоматизированную систему управления Zenit-МР, предназначенную для установок Pilica, и рамочное соглашение на беспилотники FlyEye", - говорится в коммюнике Минобороны.

Контракты на закупку этой военной техники будут подписаны на Международной выставке оборонной промышленности (MSPO) в городе Кельце, которая проходит там с 5 по 8 сентября.

Ранее мы писали о том, что Польша опровергает обвинения Беларуси.