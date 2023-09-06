Молдова выходит из соглашения со странами СНГ

Молдова денонсировала соглашение "О порядке использования радиочастотного спектра и обеспечения электромагнитной совместимости важнейших радиоэлектронных средств в интересах безопасности СНГ" от 1992 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщило правительство страны.

"Соглашение не соответствует приоритетам безопасности Республики Молдова и текущим технологическим потребностям, ограничивает возможность принятия независимых решений в отношении использования радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств", - объяснил представлявший проект госсекретарь Минобороны Сергей Плоп.

Кроме того, кабмин одобрил проект денонсации соглашения в рамках СНГ о порядке создания и функционирования филиалов высших учебных заведений в государствах-участниках СНГ. Документ был подписан 28 сентября 2001 года.

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