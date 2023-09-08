Польша продолжает закупки вооружения

Британия направит Польше 1 тыс. зенитных ракет для ЗРК (зенитный ракетный комплекс) малой дальности и предоставит технологии для производства ракет и пусковых установок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил агентству PAP заместитель министра национальной обороны Польши Марцин Оцепа.

"Пакет соглашений касается приобретения систем малой дальности в рамках программы Narew (система ПВО ближнего радиуса действия). По его условиям предусматривается поставка польской армии более тысячи ракет CAMM-ER британского производства, и, в рамках второго контракта, 138 пусковых установок, адаптированных для работы с системой управления IBCS", - говорится в сообщении.

"Также был заключен контракт на передачу технологий, обеспечивающих производство в Польше как ракет, так и пусковых установок, а также включающий широкий пакет обучения и логистики", - добавил замминистра обороны Польши.

CAMM (Common Anti-Air Modular Missile, модульные зенитные ракеты общего назначения) - семейство зенитных ракет, разработанное британской компанией MBDA UK. Это ракеты для точечной и локальной обороны, предназначенная для реагирования на сложные ракетные и авиационные атаки. Имеет максимальную рабочую дальность более 25 км, в модификации CAMM-ER (CAMM Extended Range, "CAMM увеличенной дальности") оснащается ракетным двигателем Avio, увеличивающим дальность действия до 45 км.

Ранее польский президент Анджей Дуда анонсировал формирование "полной системы противовоздушной и противоракетной обороны Польши", заявив, что "это будет самая современная система в Европе".

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