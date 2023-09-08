Беларусь планирует приостановить военный договор в отношении Чехии и Польши

Беларусь планирует приостановить Договор об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Польши и Чехии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, проект соответствующего закона размещен на Национальном правовом интернет-портале республики.

"Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года в отношении Республики Польша и Чешской Республики", - говорится в документе.

Чехия уведомляла Беларусь о решении не выполнять в отношении республики положения ДОВСЕ в августе 2022 года, Польша - в апреле 2023 года.

Ранее в Минске неоднократно заявляли, что действия ряда стран Европы привели к разрушению архитектуры контроля над вооружениями в регионе.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между альянсом и Организацией Варшавского договора.

Ранее мы писали о том, что Польша продолжает закупки вооружения.