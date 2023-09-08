https://news.day.az/world/1596207.html Боррель и Зурабишвили обсудили вопросы интеграции
Боррель и Зурабишвили обсудили вопросы интеграции
Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Как передает Day.Az, об этом Боррель написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).
Боррель отметил, что в ходе встречи он обсудил с Зурабишвили интеграцию Грузии в ЕС и ситуацию, связанную с региональной безопасностью.
"Грузия наш сильный партнер. Мы поддерживаем сильные институты, сообща работающие для продвижения Грузии в ЕС", - написал Боррель.
Ранее мы писали о том, что Гарибашвили недоволен политикой ЕС.
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