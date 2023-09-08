Гарибашвили недоволен политикой ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что принятое Евросоюзом в 2022 году решение об отказе в предоставлении его стране статуса кандидата на вступление в сообщество, который получили Молдавия и Украина, является несправедливым, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Они (Молдавия и Украина - прим.) получили статус [кандидата] авансом. И им сказали, что они должны выполнить обязательства, рекомендации. В нашем случае было наоборот. Нам сказали, что мы сначала должны выполнить обязательства, а потом получим статус. Это было для нас довольно печальным, думаю, несправедливым", - сказал глава правительства на пресс-конференции по итогам переговоров в Тбилиси с руководителем европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Ранее мы писали о том, что Боррель встретился с главой МИД Грузии.