Еврокомиссия призвала ЕС принять Румынию и Болгарию в Шенген

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европейского союза (ЕС) без промедления принять Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, Румыния и Болгария показали хороший пример в сфере предоставления убежища и репатриации. "Итак, давайте, наконец, впустим их без дальнейших проволочек", - заключила фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной речью на тему "Состояние Евросоюза".