Байден заинтересовался встречей с лидерами стран Центральной Азии

Президент США Джо Байден хочет на следующей неделе провести встречу с лидерами стран Центральной Азии.

Как передает в субботу Day.Az, об этом сказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга.

"Во вторник Байден планирует выступить на ежегодном собрании Всемирной организации и встретиться с лидерами стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана", - подчеркнул он.

По его словам, встреча с лидерами ЦА будет посвящена региональной безопасности, торговле, изменению климата и другим вопросам.

Отметим, что 18-19 сентября 2023 года главы государств и правительств соберутся в Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке, для того чтобы рассмотреть ход осуществления Повестки дня на период до 2030 года и достижения сформулированных в ней 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР), а также выработать политические указания высокого уровня по осуществлению в ускоренном порядке преобразований в период до 2030 года, на который намечено достижение этих целей. Итогом станет принятие согласованной политической декларации.