Иран отзывает аккредитацию инспекторов МАГАТЭ

Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о решении отозвать аккредитацию нескольких инспекторов агентства, которые осуществляли проверки на объектах, связанных с обогащением урана.

Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Day.Az.

В заявлении главы МАГАТЭ подчеркивается, что эти инспекторы являются выдающимися экспертами агентства и обладают уникальными знаниями в области технологий обогащения. Они выполняли важные задачи при проверках объектов для обогащения урана в Иране, находящихся под гарантиями МАГАТЭ.

Гросси также отметил, что такой шаг со стороны Ирана значительно ограничит возможности МАГАТЭ в проведении проверок в стране, поскольку это фактически означает отстранение от работы около трети основных инспекторов с богатым опытом, назначенных для работы в Иране.