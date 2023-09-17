https://news.day.az/world/1598545.html Алжир охвачен огнем - ВИДЕО
Алжир охвачен огнем - ВИДЕО
Сразу несколько провинций Алжира сейчас охвачены огнем, там горят леса, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Пламя уже подошло к домам, местных жителей срочно эвакуируют. Они делятся в соцсетях страшными кадрами ночного неба, которое стало красным.
Покинуть опасный район сложно из-за едкого дыма, который ухудшает видимость и мешает нормально дышать.
Спасатели работают круглые сутки. Взять огонь под контроль сейчас не дает сильный ветер.
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