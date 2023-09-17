Алжир охвачен огнем

Сразу несколько провинций Алжира сейчас охвачены огнем, там горят леса, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Пламя уже подошло к домам, местных жителей срочно эвакуируют. Они делятся в соцсетях страшными кадрами ночного неба, которое стало красным.

Покинуть опасный район сложно из-за едкого дыма, который ухудшает видимость и мешает нормально дышать.

Спасатели работают круглые сутки. Взять огонь под контроль сейчас не дает сильный ветер.