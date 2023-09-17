В Британии не считают правильным разрывать отношения с Китаем

Глава министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон не должен отказываться от взаимодействия с Пекином, несмотря на политические разногласия и шпионские скандалы. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в интервью Sky News.

"Есть люди, которые выступают за то, чтобы игнорировать Китай, делать вид, что его не существует, не разговаривать с ним, не иметь своего посольства в Пекине и не иметь китайского посольства в Великобритании. Это не является убедительной альтернативой", - сказал Клеверли.

Он отметил, что отношения Китая и Великобритании представляются "трудными", и в таких условиях необходимо поддерживать личные коммуникации.