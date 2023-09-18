Турция пытается не дать материализоваться новому траспортному коридору

Турция ведет "интенсивные переговоры" с региональными партнерами по поводу альтернативы плану торгового коридора Индия-Ближний Восток, который был согласован на саммите "Большой двадцатки" в этом месяце, поскольку Анкара стремится укрепить свою историческую роль в качестве транспортного маршрута для товаров, перемещающихся из Азии в Европу.

Как передает Day.Az, об этом пишет Financial Times.

Анкара выступила против предложенного маршрута Индия-Ближний Восток, который будет транспортировать товары с субконтинента через Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль на европейские рынки. Обсуждаемый коридор, поддерживаемый США и ЕС, пытающимися противостоять растущему влиянию Китая, полностью обойдет Турцию.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, заявил после встречи G20, что "не может быть никакого коридора без Турции", добавив, что "наиболее подходящий маршрут для торговли с востока на запад должен проходить через Турцию".

Ранее мы писали о том, что Эрдоган и Гарибашвили обсудили ситуацию на Южном Кавказе.