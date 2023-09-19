В Японии анонсировали новую встречу глав МИД G7

Главы МИД стран Группы семи (G7) на переговорах в Нью-Йорке договорились провести встречу в Токио 7-8 ноября. Об этом сообщили журналистам во внешнеполитическом ведомстве Японии по итогам заседания, которое прошло на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН под председательством нового главы японского МИД Ёко Камикавы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На переговорах глав МИД G7 [в Нью-Йорке] Япония объявила, что следующая встреча глав внешнеполитических ведомств "семерки" пройдет 7-8 ноября в Японии", - сказал представитель министерства, отметив, что встреча будет очной.

Япония в этом году председательствует в G7 и в мае провела саммит в Хиросиме. Главы внешнеполитических ведомств "семерки" в феврале встречались в Германии, в апреле - в городе Каруидзава, в июне - в Великобритании. Встреча на полях сессии ГА ООН стала четвертой за год.