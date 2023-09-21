Молдова выходит из соглашения с СНГ

Парламент Молдовы на заседании в четверг денонсировал три соглашения с СНГ в области энергетики на основании того, что республика физически не может получать электроэнергию через энергосистему Содружества, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Депутаты одобрили денонсацию соглашений с СНГ о координации отношений между государствами в области электроэнергетики, об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем стран-участниц СНГ и о транзите энергии и электрической системе стран-участниц СНГ.

"Я представил три соглашения, выдвинутых на денонсацию, у них у всех одна и та же причина. С 24 февраля 2022 года состоялось запланированное отключение Молдовы и Украины от старой советской системы электроэнергии, планировалось, что это продлится в течение трех дней. Однако Украина отказалась снова подключаться к энергосистеме России и Беларуси, поэтому наши энергосистемы были синхронизированы с европейской энергосистемой ENTSO-e. У нас нет возможности получать электроэнергию из СНГ", - объяснил на заседании парламента министр энергетики Виктор Парликов.

Соглашения были денонсированы голосами 57 депутатов правящей партии "Действие и солидарность", оппозиция в обсуждении не участвовала.

Ранее мы писали о том, что Молдова выходит из соглашения со странами СНГ.