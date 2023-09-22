Протесты в Армении переливаются в хаос

Протестующие в Ереване пытались заблокировать служебный вход в здание правительства, чтобы членам кабмина не удалось выйти из него. Почти со всех сторон участники акции окружили здание, однако сотрудники полиции оттеснили их, не позволив продвинуться вперед к улице Мелика Адамяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, пока протестующие пытались прорвать полицейский кордон, кортеж премьера Никола Пашиняна смог выехать.

С раннего утра в Ереване проходят акции протеста. В отделения полиции доставлено 26 участников, в том числе член Нацкомитета по координации всенародного движения Андраник Теванян.

Между сотрудниками полиции и собравшимися у здания правительства периодически происходят словесные перепалки. Ситуация периодически накаляется и полиция призывает граждан к спокойствию, предупреждая в противном случае применить силу.