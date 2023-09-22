Токаев совершит визит в Германию

28-29 сентября будет проходить официальный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Германию.

Как передает Day.Az, об этом сообщила в пятницу пресс-служба Акорды.

Согласно информации, в Берлине Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с Федеральным Канцлером Олафом Шольцем и Федеральным Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Также лидер Казахстана планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.

Кроме того, программа визита предусматривает выступление Токаева на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.