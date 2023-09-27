https://news.day.az/world/1601582.html Протесты железнодорожников прошли во Франции - ВИДЕО
Протесты железнодорожников прошли во Франции - ВИДЕО
Во Франции железнодорожники ворвались в здание министерства транспорта.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, полиция применила против бастующих силу, их вывели из помещения. Профсоюзы объявили забастовку из-за реструктуризации крупной железнодорожной компании. Перевозчик, на которого работают 10% французских железнодорожников, накопил крупные долги. Власти намеревались признать компанию банкротом, а персонал перевести в дочерние предприятия.
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