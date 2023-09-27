Протесты железнодорожников прошли во Франции

Во Франции железнодорожники ворвались в здание министерства транспорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, полиция применила против бастующих силу, их вывели из помещения. Профсоюзы объявили забастовку из-за реструктуризации крупной железнодорожной компании. Перевозчик, на которого работают 10% французских железнодорожников, накопил крупные долги. Власти намеревались признать компанию банкротом, а персонал перевести в дочерние предприятия.