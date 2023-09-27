https://news.day.az/world/1601804.html Эрдоган созывает Cовбез
Эрдоган созывает Cовбез
На завтра запланировано заседание Совета национальной безопасности Турции (СНБ) под председательством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как передает в среду Day.Az, об этом сообщили турецкие СМИ.
Отмечается, что новое командование ВС Турции впервые примет участие в заседании Совета.
Ожидается, что в повестку дня заседания войдут вопросы, связанные с мирными усилиями, посреднической деятельностью Турции, гуманитарной помощью, войной в Украине, зерновым коридором.
Также ожидается, что будут обсуждены региональные события, а также успешно проведенные Азербайджаном в Карабахе антитеррористические мероприятия.
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