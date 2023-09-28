В Китае обвинили США в нехватке смелости

Официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что Соединенным Штатам не хватает смелости, чтобы исправить собственные ошибки в отношениях с Пекином, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы неоднократно отмечали, что военные контакты между Китаем и США не прерывались, стороны поддерживают откровенное и эффективное взаимодействие по военным и дипломатическим каналам", - заявил он.

У Цянь добавил, что у Вашингтона достаточно каналов связи, но не хватает смелости, "чтобы посмотреть фактам в лицо". Также он от лица ведомства потребовал чтобы Соединенные Штаты предприняли конкретные действия и создали условия для возвращения отношений между странами в верное русло.

До этого член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, глава МИД Ван И заявил, что Пекин выступает против произвольной экспансии военных блоков, которая негативно отражается на безопасности других государств.