США грозит шатдаун

Палата представителей Конгресса США, контролируемая республиканцами, не смогла утвердить проект финансирования работы правительства страны до 31 октября, против которого выступали cенат и Белый дом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на CNN.

Документ отвергли 232 конгрессмена (все демократы и 21 республиканец), проголосовав против инициативы, ее поддержали 198 республиканцев.

Краткосрочный бюджет был рассчитан до конца октября и предотвращал шатдаун, который может наступить уже в воскресенье, 1 октября.