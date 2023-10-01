https://news.day.az/world/1602567.html В Гватемале обрушились десятки жилых домов - Причина - ВИДЕО
В Гватемале обрушились десятки жилых домов - Причина - ВИДЕО
На юге Гватемалы из-за проливных дождей вышла из берегов река Платанитос, в результате чего в Сан-Мигель-Петапа размыло фундаменты у десятков жилых домов, многие строения полностью разрушены.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, сезон дождей в Гватемале длится с мая по ноября, за это время в текущем году погибли 29 человек, свыше десяти тысяч были эвакуированы. Экстремальная погода затронула свыше 2 млн человек, инфраструктуре нанесен большой урон.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре