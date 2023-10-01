В Гватемале обрушились десятки жилых домов

На юге Гватемалы из-за проливных дождей вышла из берегов река Платанитос, в результате чего в Сан-Мигель-Петапа размыло фундаменты у десятков жилых домов, многие строения полностью разрушены.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, сезон дождей в Гватемале длится с мая по ноября, за это время в текущем году погибли 29 человек, свыше десяти тысяч были эвакуированы. Экстремальная погода затронула свыше 2 млн человек, инфраструктуре нанесен большой урон.