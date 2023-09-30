Индию заподозрили в причастности к терактам в Пакистане

Индийская разведслужба RAW, возможно, причастна к терактам, произошедшим в пятницу в пакистанских провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс об этом сообщает в субботу Arab News, ссылаясь на и.о. главы МВД Пакистана Сарфраза Бугти.

"Все крупные инциденты в Белуджистане не обошлись без участия RAW наряду с силами, которые стремятся дестабилизировать ситуацию в Пакистане. (...) RAW причастна к атаке террориста-смертника", - заявил Бугти на пресс-конференции в субботу.

Он также пообещал преследовать группы боевиков, действующих в Пакистане, и ликвидировать их убежища.

Накануне в результате теракта близ мечети в Белуджистане погибли не менее 60 человек.

Взрыв произошел в городе Мастунг в то время, когда жители собирались в мечети на службу для празднования дня рождения пророка Мухаммеда. Предполагается, что атаку устроил террорист-смертник.

Позже в пятницу произошел еще один взрыв в мечети при полицейском участке в городе Хангу провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны. В результате взрыва погибли по меньшей мере пять человек.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракты в Белуджистане и Хайбер-Пахтунхве.

Ранее в сентябре около 11 человек получили ранения в результате взрыва в том же районе.

В июле 2018 года примерно 130 человек, в том числе политик Навабзада Сирадж Райсани, погибли и более 200 получили ранения в результате взрыва террориста-смертника также в Мастунге.