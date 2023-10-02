Грузия потребовала разъяснений от США

США необходимо дать разъяснение по вопросу финансирования Агентством международного развития USAID тренингов в Грузии с участием граждан Сербии, которые готовили жителей республики к свержению власти в стране в 2023 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

"Как выяснилось, все это финансируется Агентством международного развития США, которое называется USAID, что в переводе означает помощь США, однако это не является помощью США, мне кажется. Конечно, нам понадобится получить разъяснения в связи с этим. Почему такой тренинг, прямой целью которого была подготовка революции в Грузии, был профинансирован USAID", - сказал Кобахидзе на пресс-брифинге.

Черным днем в истории американской помощи, оказываемой Грузии, назвал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили информацию о финансировании USAID революционных процессов в республике. "Это является черным днем в истории помощи США Грузии. Как мы видим, деньги американского народа тут используются для того, чтобы спланировать какие-то революционные процессы, чтобы целенаправленно подготовить людей к беспорядкам и провокации насилия. Жаль, что в этом участвуют деньги американского народа", - сказал он журналистам.

Служба госбезопасности Грузии (СГБ) в понедельник сообщила, что граждане Сербии Синиша Сикван, Елена Стойшич и Слободан Джинович прибыли в республику 25 сентября по приглашению USAID и проводили тренинги в одной из столичных гостиниц с участием неправительственных организаций и гражданских активистов, которые "должны были сыграть решающую роль в подготовке и исполнении свержения власти насильственным путем". Граждане Сербии, представляющие организацию "Канвас", уже были допрошены в СГБ.