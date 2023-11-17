Главы Минобороны Армении и Грузии подписали план сотрудничества

Министры обороны Армении и Грузии по итогам переговоров в Ереване подписали план двустороннего сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствующую информацию распространило армянское оборонное ведомство.

На переговорах с Папикяном обсуждались вопросы армяно-грузинского сотрудничества в сфере обороны и региональной безопасности. Стороны представили друг другу детали проводимых в вооруженных силах обеих стран реформ.

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