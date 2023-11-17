https://news.day.az/world/1615165.html Главы Минобороны Армении и Грузии подписали план сотрудничества
Главы Минобороны Армении и Грузии подписали план сотрудничества
Министры обороны Армении и Грузии по итогам переговоров в Ереване подписали план двустороннего сотрудничества.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствующую информацию распространило армянское оборонное ведомство.
На переговорах с Папикяном обсуждались вопросы армяно-грузинского сотрудничества в сфере обороны и региональной безопасности. Стороны представили друг другу детали проводимых в вооруженных силах обеих стран реформ.
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