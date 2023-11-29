Германия выделит миллионы евро для интеграции Украины и НАТО

Германия поддерживает сближение Украины и НАТО, выделит дополнительные средства в предназначенные для этого фонды альянса. Об этом сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, ее слова приводит пресс-служба ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Взгляд на Украину в настоящее время ускользает из поля зрения общественности, это фатально", - заявила Бербок. "Совет Украина - НАТО станет мотором, при помощи которого Украина сблизится с альянсом. Стандарты НАТО, планирование и реформа вооруженных сил - центральные пункты на этом пути. Германия выделит для этого дополнительно €11,5 млн в трастовые фонды блока", - сказала министр.

По ее словам, "будущее Украины в ЕС и НАТО".

В Брюсселе проходит первое заседание Совета Украина - НАТО на уровне министров иностранных дел, однако ранее представители альянса и США заявили, что не ожидают принятия на этой встрече практических решений. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, на заседании будут обсуждаться перспективы дальнейшего сближения Украины с альянсом с пониманием того, что она не может стать его членом в разгар военного конфликта.

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