Чехия отказалась от жесткой позиции по импорту углеводородов из России, что показывает зависимость западных стран от ресурсов Москвы. С таким мнением выступил обозреватель Цзюнь Цин с китайского портала Sohu, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт заявил о неспособности Чехии отказаться от российских энергоносителей и подчеркнул, что ее пример показал высокое значение российской нефти для стран Запада.

"Многие другие члены НАТО и ЕС борются с энергетическим кризисом и рассматривают возможность возобновления импорта российского топлива, которое, в конце концов, играет слишком большую роль для западных стран", - отметил он.

По словам автора статьи, Россия обладает преимуществами, благодаря которым Западу выгодно импортировать ее энергоресурсы. Среди них - надежность Москвы как поставщика.

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