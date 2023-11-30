Теракт в Иерусалиме

В Иерусалиме произошел террористический акт.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщил израильский телеканал.

Согласно информации, в результате теракта пострадали не менее 8 человек. Террорист был нейтрализован.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!