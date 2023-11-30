https://news.day.az/world/1618314.html Момент стрельбы по людям в Иерусалиме - ВИДЕО
Момент стрельбы по людям в Иерусалиме - ВИДЕО
СМИ Израиля сообщили, что число жертв теракта в Иерусалиме возросло до трех человек, передает Day.Az.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы по людям в Иерусалиме погибли два человека. Среди жертв оказались 16-летняя девочка и 70-летний мужчина. Последний умер в больнице.
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