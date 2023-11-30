Израиль отозвал своего посла в Мадриде
Глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил, что ближневосточная страна отозвала своего посла из Мадрида из-за высказываний испанского премьер-министра Педро Санчеса о секторе Газа. Соответствующая публикация появилась на странице Коэна в социальной сети X.
"Я позвонил послу Израиля в Испании, сказал ему вернуться для консультаций в Иерусалим", - сообщил дипломат.
По словам Коэна, Санчес продолжает повторять "беспочвенные" обвинения в отношении Израиля.
Заявление Коэна последовало после того, как Санчес публично выразил сомнение в соблюдении международного права в Газе.
До этого в МИД Испании назвали обвинения Израиля в адрес премьера Санчеса беспочвенными.
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