Израиль отозвал своего посла в Мадриде

Глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил, что ближневосточная страна отозвала своего посла из Мадрида из-за высказываний испанского премьер-министра Педро Санчеса о секторе Газа. Соответствующая публикация появилась на странице Коэна в социальной сети X.

"Я позвонил послу Израиля в Испании, сказал ему вернуться для консультаций в Иерусалим", - сообщил дипломат.

По словам Коэна, Санчес продолжает повторять "беспочвенные" обвинения в отношении Израиля.

Заявление Коэна последовало после того, как Санчес публично выразил сомнение в соблюдении международного права в Газе.

До этого в МИД Испании назвали обвинения Израиля в адрес премьера Санчеса беспочвенными.

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